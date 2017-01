See Edin Džeko score for Roma, Manchester City, Wolfsburg and Bosnia and Herzegovina as we look at goals from his career.

Subscribe: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=uefa

Facebook: https://www.facebook.com/uefacom

Twitter: https://twitter.com/UEFAcom

G+: https://plus.google.com/+UEFAcom

http://uefa.com