Antonio Guterres’s next stop is Israel. The UN secretary-general’s visit comes at a time of increased tensions between Israel and UN bodies.

Al Jazeera’s Harry Fawcett reports from Jerusalem.

– Subscribe to our channel: http://aje.io/AJSubscribe

– Follow us on Twitter: https://twitter.com/AJEnglish

– Find us on Facebook: https://www.facebook.com/aljazeera

– Check our website: http://www.aljazeera.com/