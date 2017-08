Here are the current Top 3 of Dressage Day 1 at the FEI European Championships 2017 in Gothenburg:

1. Helen Langehanenberg (GER) Damse FRH

2. Dorothee Schneider (GER) Sammy Davis Jr.

3. Anna Zibrandtsen (DEN) – Arlando

