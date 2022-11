Serie A published this video item, entitled “Monza-Salernitana 3-0 | Non c’e storia allo U-Power Stadium: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23” – below is their description.

Una partita mai in discussione allo U-Power Stadium dove i brianzoli non lasciano scampo alla Salernitana. I biancorossi hanno conquistato cinque vittorie in nove partite sotto la guida di Raffaele Palladino e ora si godono la pausa a +9 dalla zona retrocessione | Serie A TIM 2022/23 #Highlights #MonzaSalernitana #SerieATIM Serie A YouTube Channel

