ساسولو قاتل على كل كرة ولكنه في النهاية استسلم لليوفي بفضل هدف عكسي سببه فلاهوفيتش الذي ضمن التأهل للدور نصف النهائي لفريق اليغري اين سيواجه فيورنتينا | كأس إيطاليا 2021/22 Serie A YouTube Channel

