Serie A published this video item, entitled “يوفنتوس 2 – 0 فيورنتينا | يوفي يلتحق بالإنتر في النهائي | كأس إيطاليا 2021/22” – below is their description.

فريق اليغري يفوز على فيورنتينا في ملعب “اليانز” بفضل أهداف بيرنارديسكي ودانيلو وسيقابل إنتر في النهائي الذي سيقام في روما بالحادي عشر من شهر مايو المقبل | كأس إيطاليا 2021/22 Serie A YouTube Channel

Got a comment? Leave your thoughts in the comments section, below. Please note comments are moderated before publication.