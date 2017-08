Picking up every title going – Isabell Werth & Weihegold OLD are the European Individual Dressage Gold medalists at the Longines FEI European Championships in Gothenburg. #FEIEuros2017

▶▶ Subscribe to our YouTube channel: http://bit.do/subscribeFEI

▶▶ Exclusive videos on FEITV http://www.feitv.org

Facebook: http://fei.org/facebook

Twitter: http://fei.org/twitter

Instagram: http://fei.org/instagram