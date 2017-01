We recap the highlights of the Longines FEI World Cup™ Jumping qualifier from Guadalajara (Mexico) including the top 3 performances of Alejandro Mills, Rodrigo Lambre and Jaime Azcarraga.

