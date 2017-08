Black Ferns captain Fiao’o Faamausili shares what she loves about rugby. #RugbyBuildsCharacter

Follow World Rugby on social media:

Official Website! http://www.worldrugby.org,

SUBSCRIBE to our YouTube Channel For More Great Videos https://youtube.com/user/irb,

Follow us on Twitter: https://twitter.com/worldrugby

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/worldrugby,

Follow us on Instagram: http://www.instagram.com/worldrugby,