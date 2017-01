CrossTalk: Trump’s Media War

Battle lines have been drawn and marching orders assigned: Welcome to the media war of a new kind. The choice is easy – you can pick Donald Trump or the liberal mainstream media. CrossTalking with Eddie Scarry, Pamela Geller, and John Cardillo.

FACEBOOK: Like CrossTalk on Facebook https://www.facebook.com/crosstalkrules/

SOUNDCLOUD: Listen to CrossTalk+ here

https://soundcloud.com/rttv/sets/crosstalk_plus

YOUTUBE: Watch all CrossTalk shows here:

http://www.youtube.com/playlist?list=PLPszygYHA9K3a4mGdkQSwXklDHLWrB8uz (2015 – Current)

http://www.youtube.com/playlist?list=PLPszygYHA9K1wI7Kcpxfq6NviCKYKjXAn (2013 – 2014)

http://www.youtube.com/playlist?list=PLPszygYHA9K1wI7Kcpxfq6NviCKYKjXAn (2012 – 2013)

http://www.youtube.com/playlist?list=PLPszygYHA9K12YqkZDcnaHfDd5cptKhs9 (2011 – 2012)

http://www.youtube.com/playlist?list=PL75A81D67D2955F81 (2009 – 2011)

RT LIVE http://rt.com/on-air

Subscribe to RT! http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=RussiaToday

Like us on Facebook http://www.facebook.com/RTnews

Follow us on Twitter http://twitter.com/RT_com

Follow us on Instagram http://instagram.com/rt

Follow us on Google+ http://plus.google.com/+RT

Listen to us on Soundcloud: https://soundcloud.com/rttv

RT (Russia Today) is a global news network broadcasting from Moscow and Washington studios. RT is the first news channel to break the 1 billion YouTube views benchmark.