Spencer Sturmey explains to us the particularities of fence 12 and 13 on the Cross Country course at the FEI European Eventing Championships 2017 in Strzegom (Poland).

